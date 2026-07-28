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Atenție la regulile de circulație în Bulgaria. Amenzile rutiere te urmăresc până în România
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Bulgaria rămâne o destinație preferată de vacanță și o importantă țară de tranzit pentru românii care călătoresc cu mașina personală spre Turcia sau Grecia. Deși mulți șoferi consideră că pot ignora regulile de circulație la sud de Dunăre fără consecințe la întoarcerea în țară, realitatea îi contrazice dur.
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