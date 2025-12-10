Au spart camionul pentru motorină și au fugit de poliție! Foc de avertisment ca să-i oprească pe cei patru tineri

Foc de avertisment ca să-i oprească pe cei patru tineri

Patru tineri din Tulcea au fost reţinuţi după ce au fost surprinşi furând carburant dintr-un camion parcat pe strada Militari, chiar lângă unitatea militară UM 02044. Totul a pornit de la un apel la 112, iar un echipaj de ordine publică a ajuns în câteva minute la faţa locului.

Potrivit IPJ Tulcea, indivizii au fost prinşi în flagrant, însă, când au văzut girofarurile, au rupt-o la fugă spre un teren viran din apropiere. Poliţiştii au pornit imediat în urmărirea lor şi au fost nevoiţi să tragă un foc de avertisment în aer după ce tinerii au ignorat somaţiile.

Fugarii, cu vârste între 16 și 20 de ani, au fost prinşi la scurt timp. În apropiere, oamenii legii au descoperit și maşina folosită de aceştia, plină cu bidoane din plastic încărcate cu carburant. Cei patru au fost reţinuţi pentru 24 de ore și sunt cercetați pentru furt calificat.