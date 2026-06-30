Bătrânii exploatați ani la rând, transportați acum la spital. Rețeaua nemiloasă din fieful lui Bolojan, vizată de descinderi

Publicat 30 iun. 2026, 12:09 Sursă Realitatea PLUS

Percheziții de amploare într-unul dintre cele mai grave dosare de exploatare din ultimii ani. Ofițerii DIICOT au descins la zeci de adrese din județul Bihor, într-un caz în care ar fi vizate peste 2.200 de persoane vulnerabile, multe dintre ele cu dizabilități psihice și aflate în imposibilitatea de a se apăra, potrivit Realitatea PLUS.

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