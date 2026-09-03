Charley Ottley restaurează centrul de vizitare original din Şirnea, primul sat turistic din România

„Kings Arms” va fi dedicat Regelui Charles al III-lea pentru „toată dragostea, devotamentul şi sprijinul” acordate României
Realizatorul britanic de televiziune Charlie Ottley, care s-a mutat definitiv în România obţinând, la sfârşitul anului trecut, şi cetăţenia română, anunţă că restaurează, folosind materiale tradiţionale, centrul de vizitare original din Şirnea, judeţul Braşov. Ottley spune că acesta „renaşte din ruine” şi va deveni primul pub englezesc şi prima casă de oaspeţi dintr-un sat românesc. Potrivit realizatorului TV, acesta se va numi „Kings Arms” şi va fi dedicat Majestăţii Sale, Regele Charles al III-lea, pentru „toată dragostea, devotamentul şi sprijinul” pe care le-a acordat „minunatei” Românii.
"Avem veşti importante. Restaurăm, folosind materiale tradiţionale, centrul de vizitare original din Şirnea, din vremea când acesta era primul sat turistic din România. Când l-am cumpărat, clădirea era aproape de prăbuşirea totală. Acum este în siguranţă şi renaşte din ruine pentru a deveni primul pub englezesc şi prima pensiune dintr-un sat românesc", anunţă, joi, într-o postare pe pagina sa de Facebook, Charley Ottley, care s-a mutat definitiv chiar în satul Şirnea, după ce a restaurat complet o casă tradiţională.
Potrivit realizatorului britanic de televiziune, pensiunea se va numi "Kings Arms" şi va fi dedicată "Majestăţii Sale, Regele Carol al III-lea, pentru toată dragostea, devotamentul şi sprijinul" pe care le-a acordat "minunatei noastre ţări".
"Aşteptăm cu nerăbdare să putem primi oaspeţi în primăvară. Am ataşat şi o imagine cu aspectul pe care sperăm să îl aibă clădirea la finalizarea lucrărilor. Sper să ne vedem cu toţii acolo în 2027", mai scrie Ottley.
Realizatorul TV Charley Ottley s-a mutat definitiv în România, în satul braşovean Şirnea, unde a cumpărat şi a renovat complet o fermă tradiţională, în care locuieşte alături de partenera sa de viaţă. Realizatorul documentarelor "Wild Carpathia" şi "Flavours of Romania" a devenit oficial cetăţean român la sfârşitul anului 2025, după o aşteptare de 5 ani. El continuă să promoveze activ turismul şi tradiţiile româneşti la nivel internaţional prin noile sale proiecte şi se implică direct în conservarea comunităţilor rurale din zona Braşovului.
Anul acesta, în luna aprilie, Charley Ottley a primit, la Gala News.ro, premiul "Îndrăgostit de România", el afirmând că oamenii au păreri preconcepute despre România şi că şi-ar dori ca acestea să fie spulberate.
Regele Charles al III-lea al Marii Britanii este considerat unul dintre cei mai importanţi ambasadori internaţionali ai satului tradiţional românesc. Legătura specială cu România a început în anul 1998, când a vizitat pentru prima dată Transilvania, regiune de care s-a ataşat iremediabil datorită peisajelor intacte, biodiversităţii şi modului de viaţă neschimbat de secole.
Pentru a sprijini comunităţile locale, Regele CharlesRegele Charlesbuie protejată cu orice preţ.