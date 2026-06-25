Dezastrul lăsat în urmă de Ilie Bolojan lovește direct în pensionari: banii promiși întârzie de ani de zile

Ilie Bolojan a lăsat în urmă un adevărat dezastru în veniturile pensionarilor. Seniorii spun că pensiile au rămas înghețate, în timp ce prețurile au crescut puternic, iar viața de zi cu zi a devenit tot mai greu de dus, notează Realitatea PLUS.
Pentru mulți dintre ei, fiecare lună fără bani în plus înseamnă facturi plătite cu greutate, mâncare cumpărată cu grijă și medicamente calculate la limită. În acest timp, mii de pensionari încă așteaptă drepturile promise, deși au depus documentele pentru mica recalculare de mai bine de doi ani.
Procesul micii recalculări nu este finalizat nici acum, iar întârzierile apasă direct pe cei care trăiesc din pensie. Seniorii au fost puși să aducă acte, să aștepte răspunsuri și să spere că vor primi banii cuveniți. În schimb, mulți dintre ei au rămas tot în așteptare, fără o dată clară la care sumele vor ajunge la ei. În acest context, acuzațiile la adresa lui Ilie Bolojan sunt tot mai dure, pentru că pensionarii simt că au fost lăsați singuri în fața scumpirilor.
Mica recalculare întârzie, iar sumele promise nu au ajuns la seniori
Mii de pensionari care au depus documentele pentru mica recalculare așteaptă în continuare banii. Vorbim despre oameni care au muncit ani întregi și care sperau ca noile documente să le aducă o pensie ceva mai apropiată de contribuțiile lor. În locul unei rezolvări rapide, procesul s-a întins pe mai bine de doi ani. Pentru seniori, această întârziere nu este doar o problemă administrativă, ci o lovitură directă în venitul lunar.
Potrivit informațiilor prezentate, mica recalculare vine și cu pierderi pentru unii dintre cei care au depus documentele. Experții spun că, în cazul acordului global, pierderile pot ajunge până la 18%. Asta înseamnă că unii pensionari riscă să nu primească majorarea pe care o așteptau sau să se trezească în fața unor calcule care îi dezavantajează. Într-o perioadă în care inflația a apăsat puternic pe bugetele oamenilor, orice pierdere devine și mai greu de suportat.
Creșteri mici la pensie, după ani de așteptare
Simulările arată că, în urma micii recalculări, pensionarii ar urma să primească în plus sume cuprinse între 50 și cel mult 500 de lei. Pentru unii seniori, acești bani pot conta, mai ales când veniturile sunt mici și cheltuielile cresc de la o lună la alta. Totuși, după mai bine de doi ani de așteptare, sumele sunt privite de mulți ca fiind prea mici față de nevoile reale. Oamenii se confruntă cu facturi, alimente mai scumpe și medicamente care nu pot fi amânate.
Dezastrul invocat de pensionari vine tocmai din această diferență dintre promisiuni și realitatea din buzunar. Seniorii au așteptat recalcularea cu speranța că vor primi un sprijin concret, nu doar câteva zeci de lei în plus. În același timp, lipsa indexării a adâncit pierderile lunare. Pentru mulți, problema nu mai este doar cât primesc în plus, ci cât au pierdut deja în toată această perioadă.
Lipsa indexării îi lasă pe pensionari fără bani importanți în fiecare lună
În lipsa indexării, milioane de pensionari pierd lunar sume importante de bani. Potrivit calculelor prezentate, cei cu pensia minimă pierd 145 de lei în fiecare lună. Seniorii care au o pensie de 3.000 de lei pierd 290 de lei lunar. Sunt bani care, pentru oamenii în vârstă, pot însemna medicamente, alimente sau plata unei facturi.
Aceasta este una dintre cele mai grele acuzații aduse lui Ilie Bolojan: faptul că seniorii au rămas cu pensiile blocate, în timp ce cheltuielile au continuat să crească. Pentru pensionari, lipsa indexării nu este o cifră într-un calcul, ci o pierdere pe care o simt zi de zi. Fiecare lună fără indexare adaugă o nouă presiune pe bugetele deja fragile. Iar în timp ce autoritățile vorbesc despre proceduri și recalculări, seniorii spun că realitatea este mult mai simplă: banii nu le-au ajuns.
Seniorii spun că au fost lăsați să aștepte prea mult
După mai bine de doi ani de așteptare, nemulțumirea pensionarilor este tot mai mare. Oamenii au depus documente, au sperat la o recalculare corectă și au așteptat ca drepturile lor să fie plătite. Însă sumele încă nu au ajuns la toți cei vizați, iar incertitudinea continuă. În tot acest timp, inflația a lovit puternic, iar pensiile înghețate au pierdut din puterea de cumpărare.
Pentru seniori, situația este un semn clar al unui sistem care nu le răspunde la timp. Ei acuză că Ilie Bolojan a lăsat în urmă un dezastru în veniturile lor, iar efectele se văd în fiecare lună. Mica recalculare, care ar fi trebuit să aducă dreptate pentru cei care au muncit, s-a transformat într-o așteptare lungă și apăsătoare. Iar pentru pensionarii care trăiesc din bani puțini, fiecare zi de întârziere contează.