Doliu în teatrul românesc. Actrița Dana Tapalagă, care s-a stins din viață la doar 57 de ani, va fi condusă marți pe ultimul drum

Actrița Dana Tapalagă, decedată duminică, va fi înmormântată, marți, la cimitirul Sfânta Vineri din București, a anunțat David A. Marin, unul dintre fii artistei.
'Trupul mamei mele este la capela Sf. Vineri acum. Cine dorește să își ia rămas bun, aici îi veți găsi trupul - cât despre ea și sufletul ei - trebuie să o căutați voi, fiecare în felul lui. Știu doar că este liberă acum. Veșnic liberă. Mă rog pentru secole de joacă - secole de artă - pentru o lume fără teroare, fără boală, fără chin. Cred cu tărie că dacă umanitatea s-ar mobiliza cu adevărat în interesul propriu în loc de a căuta doar profit și putere, am putea trece și peste boala aceasta fără sens, fără noimă, fără scop. Zeii o vor duce acasă. De acest lucru nu mă îndoiesc. Mama își dorea să cânte și să îi vindece pe alții, în următoarea viață, în următoarea lume. Îmi doresc să fie așa. Eu... eu voi încerca sa umplu lumea asta cu artă și frumusețe - pentru toată durerea prin care a trecut. Înmormântarea va fi mâine, la ora 14:00, la cimitirul Sf.Vineri, fiind urmată de parastas la Restaurant Agora la ora 16.00', a transmis, luni, David A. Marin, într-o postare pe Facebook.
Actrița Dana Tapalagă a murit, duminică, la vârsta de 57 de ani, a anunțat, luni, UNITER.
'Actriță a Teatrului 'Mihai Eminescu' din Botoșani, Dana Tapalagă (21 decembrie 1968 - 19 iulie 2026) a fost o voce sinceră, pe cât de puternică, pe atât de discretă în spațiul teatral și cinematografic românesc. Devotată scenei botoșănene pe care a slujit-o cu sârg și pasiune, Dana Tapalagă nu s-a pierdut pe sine. A rămas un om bun, blând și recunoscător pentru frumosul pe care viața i l-a oferit. În ciuda piedicilor, Dana Tapalagă nu s-a plâns. A fost un om dârz care a trăit demn și asumat. Dumnezeu s-o odihnească!', a transmis UNITER.
Artista era cunoscută publicului pentru rolul Maicii superioare din filmul 'După dealuri' (2012), în regia lui Cristian Mungiu.