Dosar penal pentru un bărbat din Ilfov pentru fals în declarații. Cum a încercat să-i păcălească pe polițiști

Publicat 22 oct. 2026, 15:18 Sursă Dâmbovițeanul

Polițiștii din Dâmbovița au întocmit un dosar penal pentru un bărbat de 34 de ani din Ilfov, suspectat de fals în declarații după ce a indicat greșit conducătorul unui autoturism oprit pe DN 7.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre dosar penal dambovita