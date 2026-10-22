Dosar penal pentru un bărbat din Ilfov pentru fals în declarații. Cum a încercat să-i păcălească pe polițiști

Polițiștii din Dâmbovița au întocmit un dosar penal pentru un bărbat de 34 de ani din Ilfov, suspectat de fals în declarații după ce a indicat greșit conducătorul unui autoturism oprit pe DN 7.
Serviciul Rutier al Poliției Dâmbovița a deschis un dosar penal la data de 22 octombrie 2026, în urma unei sesizări din oficiu. Cercetările vizează un bărbat de 34 de ani, domiciliat în județul Ilfov, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de fals în declarații.
Conform informațiilor furnizate de Dâmbovițeanul, incidentul a avut loc pe drumul național DN 7, în comuna Tărtășești. La data de 17 iulie 2026, un autoturism înmatriculat pe numele bărbatului a fost capturat de aparatul radar circulând cu o viteză de 88 km/h.
La solicitarea polițiștilor de a comunica identitatea conducătorului vehiculului, bărbatul a declarat că la volan se afla soția sa, o femeie de 34 de ani din aceeași comună. Această afirmație contrazice înregistrarea video a radarului, care arată că mașina era condusă de o persoană de sex masculin.
Cercetările penale continuă pentru documentarea activității infracționale și luarea măsurilor legale necesare.