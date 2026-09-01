Dronă avariată, descoperită pe un câmp din Vaslui. Brigada Antitero verifică dacă avea încărcătură explozivă

O dronă avariată a fost găsită marți dimineață, 1 septembrie 2026, pe un teren agricol din extravilanul comunei Viișoara, județul Vaslui. Zona a fost izolată, iar echipe specializate, inclusiv o brigadă Antitero, au fost trimise pentru a verifica aparatul.
UPDATE
O dronă de mari dimensiuni, cel mai probabil de uz militar, a fost descoperită în localitatea Viișoara. Deocamdată, autoritățile nu au stabilit dacă aparatul este de origine ucraineană sau rusească.
Potrivit fotografiilor publicate de Vremea Nouă, pe fragmentele dronei nu sunt vizibile serii de identificare sau inscripții care să indice proveniența acesteia. Suspiciunile că aparatul ar putea avea o încărcătură explozibilă au crescut după ce specialiștii SRI care examinează resturile au cerut extinderea perimetrului de siguranță, aproape dublu față de zona stabilită inițial.
În consecință, au fost îndepărtate din zonă atât mașinile jurnaliștilor, cât și echipajele Jandarmeriei, laboratorul criminalistic și celelalte forțe aflate la fața locului. Un buldoexcavator a fost adus pentru intervenție, cel mai probabil pentru manipularea în condiții de siguranță a resturilor aparatului.
Drona a fost descoperită la ora 10:41, iar primul echipaj ajuns la fața locului a fost cel al Poliției din comuna Viișoara.
Ulterior, excavatorul Primăriei Viișoara a fost adus pentru a săpa o groapă în care specialiștii SRI urmează să neutralizeze prin detonare încărcătura explozibilă găsită asupra dronei. Intervenția confirmă faptul că aparatul reprezenta un pericol real pentru zona în care a căzut.
Drona ar fi fost observată inițial de un cioban, Marcel Bogoș. Bărbatul s-a apropiat de aparatul care încă emitea un bâzâit și a încercat să îl oprească, scoțând două fire.
„Am vrut să opresc drăcia aia, că bâzâia”, a povestit acesta. Ciobanul nu a realizat însă că drona ar fi putut exploda în orice moment.
Aparatul ar putea fi de fabricație ucraineană și că ar fi ajuns pe teritoriul României după ce a fost deviat de apărarea antiaeriană rusă. Această informație nu a fost confirmată oficial. La momentul relatării, specialiștii SRI se pregăteau să detoneze încărcătura explozivă.
ȘTIRE INIȚIALĂ
Descoperirea a fost anunțată autorităților în jurul orei 10.15, după ce un localnic a observat obiectul pe câmp și a sesizat Poliția. Aparatul a fost găsit la aproximativ 30 de kilometri de granița dintre România și Republica Moldova.
Localnicii au alertat Poliția după descoperirea aparatului
Polițiștii au securizat perimetrul, în timp ce specialiștii urmează să stabilească proveniența dronei, traseul acesteia și condițiile în care a ajuns pe teritoriul județului Vaslui. Potrivit informațiilor preliminare, autoritățile verifică inclusiv posibilitatea ca aparatul să fi avut o încărcătură explozivă.
Galerie FOTO (via Vremea Nouă).
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au transmis că Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași a fost informat cu privire la incident.
„Astăzi, 1 septembrie 2026, la ora 10.15, șeful postului de poliție Viișoara, din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, a fost sesizat telefonic cu privire la faptul că, pe un câmp din extravilanul localității a fost găsit un aparat de tip dronă, avariat. A fost sesizat Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, urmând a fi efectuate cercetări pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs evenimentul sesizat și dispunerea măsurilor legale”, au precizat reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție (IPJ) Vaslui.”, au precizat reprezentanții IPJ Vaslui.
Cercetările sunt în desfășurare, iar autoritățile vor decide măsurile legale după finalizarea verificărilor tehnice și criminalistice. Până în prezent, nu au fost comunicate oficial informații privind originea aparatului sau confirmarea existenței unei încărcături explozive.