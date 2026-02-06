Explozie într-un bloc din Dâmbovița. Zeci de persoane, evacuate - FOTO

O explozie neurmată de incendiu s-a produs vineri într-un apartament situat la parterul unui bloc din localitatea Titu

O explozie neurmată de incendiu s-a produs vineri într-un apartament situat la parterul unui bloc din localitatea Titu, județul Dâmbovița. În urma incidentului, 17 persoane au fost evacuate din imobil.

Potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dâmbovița, echipajele au fost solicitate să intervină în cazul unei deflagrații produse într-un apartament, fără ca aceasta să fie urmată de incendiu.

Explozie într-un bloc din Dâmbovița. Zeci de locatari, evacuați de urgență

Reprezentanții ISU au transmis: „Am fost solicitaţi să intervenim în cazul unei deflagraţii, fără incendiu, produsă într-un apartament situat la parterul unui bloc în localitatea Titu. Până la acest moment nu au fost identificate victime.

În urma evenimentului, 10 persoane s-au autoevacuat, iar alte şapte au fost evacuate de către echipajele de intervenţie”. La fața locului intervin trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială pentru intervenție și salvare de la înălțimi, precum și un echipaj SMURD.