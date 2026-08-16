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IGPR: Peste 5.300 de dosare penale și 1.200 de persoane cercetate pentru nereguli la domeniul silvic, în 6 luni

Dosare penale la regimul silvic

Dosare penale la regimul silvic

Scris deStoica Marian
Publicat16 aug. 2026, 13:23
Sursărealitatea.net

Autoritățile au înregistrat 5.351 de dosare penale, în care sunt cercetate peste 1.200 de persoane, pentru neregulile constatate în domeniul silvic, în primele 6 luni ale anului, informează Poliția Română.

Astfel, numărul infracțiunilor sesizate la nivelul instituției, în primele 6 luni ale anului curent, a crescut cu 7,5% (+370), respectiv 5.275 de infracțiuni, față de 4.905, în aceeași perioadă a anului trecut.

'În primele 6 luni ale anului 2026, au fost desfășurate 21.801 controale în fondul forestier național și în locuri de depozitare/comercializare a materialului lemnos, în urma cărora polițiștii au întocmit 5.351 de dosare penale. Polițiștii au verificat 30.776 de obiective, dintre care 769 de exploatări forestiere, 293 de instalații de debitat, 796 de depozite, 160 de ocoale silvice și 290 de târguri, piețe și oboare', arată sursa citată.

De asemenea, au fost oprite în trafic, pentru control, peste 27.000 de vehicule.

În perioada menționată, polițiștii au confiscat 41.518 metri cubi de lemn fără documente legale, 139 de autovehicule, 136 de ferăstraie mecanice, precum și alte bunuri.

'Poliția Română acționează permanent pentru prevenirea și combaterea delictelor din domeniul transportului, depozitării, prelucrării și comercializării materialului lemnos', precizează comunicatul.

AGERPRES

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