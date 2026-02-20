Lovitură majoră pentru Donald Trump! Curtea Supremă limitează puterea președintelui privind tarifele comerciale

Curtea Supremă limitează puterea președintelui privind tarifele comerciale

Curtea Supremă a Statelor Unite a dat o lovitură importantă administrației Trump, stabilind că tarifele comerciale impuse de președinte ar fi trebuit discutate și aprobate în Congres. Decizia a fost luată cu scorul de 6-3, potrivit CNN.

În opinia majoritară, redactată de președintele instanței, John Roberts, judecătorii au arătat că, deși șeful statului are atribuții extinse în situații de urgență, în acest caz nu a existat o justificare suficientă pentru aplicarea unilaterală a tarifelor. Prin urmare, măsurile ar fi trebuit analizate mai întâi de Congresul Statelor Unite și aprobate printr-un mandat clar.

În ultimii ani, Donald Trump a folosit intens tarifele comerciale ca instrument de negociere, în special în relațiile cu Uniunea Europeană și China. Aceste măsuri au avut drept efect scumpirea produselor importate și reducerea cererii pentru ele, afectând în mod direct economiile statelor dependente de exporturile către SUA.

Specialiștii arată că tarifele ridicate sunt, de multe ori, interpretate ca măsuri protecționiste, menite să susțină producția internă. Totuși, ele ajung aproape integral în prețurile plătite de consumatori, companiile având puțin spațiu pentru a absorbi costurile din propriile marje de profit.

Decizia Curții Supreme este considerată una dintre cele mai importante înfrângeri politice suferite de Donald Trump în actualul său mandat și limitează semnificativ libertatea președintelui de a impune unilateral politici comerciale.