Mercedes-Benz produce în Ungaria un nou model electric. Fabrica poate ajunge la 350.000 de mașini pe an

Fabrica poate ajunge la 350.000 de mașini pe an

Mercedes-Benz a început producția de serie a noului model complet electric GLB la uzina sa din Kecskemét, situată în centrul Ungariei. Capacitatea fabricii poate fi extinsă până la 350.000 de vehicule anual, potrivit autorităților ungare.

Anunțul a fost făcut luni de ministrul Comerțului și Afacerilor Externe, Péter Szijjártó, care a participat la ceremonia oficială de lansare a producției. Extinderea activității Mercedes-Benz este considerată un pas important în strategia Ungariei de a atinge o producție anuală de un milion de automobile.

Oficialul ungar a subliniat că demararea producției noului model electric marchează o etapă semnificativă în planurile de dezvoltare ale constructorului german și oferă o bază solidă pentru portofoliul său viitor. În același timp, investiția reprezintă un câștig major atât pentru orașul Kecskemét, cât și pentru economia Ungariei.

Mercedes-Benz a construit la Kecskemét a doua fabrică a grupului, care este și cea mai mare unitate de producție auto amplasată într-un singur oraș din Ungaria. În prezent, uzina are aproximativ 4.500 de angajați și este cel mai mare angajator din regiune.