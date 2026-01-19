Mercedes-Benz produce în Ungaria un nou model electric. Fabrica poate ajunge la 350.000 de mașini pe an

19 ian. 2026, 18:16
Actualizat: 19 ian. 2026, 18:16
Mercedes-Benz produce în Ungaria un nou model electric. Fabrica poate ajunge la 350.000 de mașini pe an

Mercedes-Benz produce în Ungaria un nou model electric. Fabrica poate ajunge la 350.000 de mașini pe an

Articol scris de Realitatea de Dambovita

Fabrica poate ajunge la 350.000 de mașini pe an

Mercedes-Benz a început producția de serie a noului model complet electric GLB la uzina sa din Kecskemét, situată în centrul Ungariei. Capacitatea fabricii poate fi extinsă până la 350.000 de vehicule anual, potrivit autorităților ungare.

Anunțul a fost făcut luni de ministrul Comerțului și Afacerilor Externe, Péter Szijjártó, care a participat la ceremonia oficială de lansare a producției. Extinderea activității Mercedes-Benz este considerată un pas important în strategia Ungariei de a atinge o producție anuală de un milion de automobile.

Oficialul ungar a subliniat că demararea producției noului model electric marchează o etapă semnificativă în planurile de dezvoltare ale constructorului german și oferă o bază solidă pentru portofoliul său viitor. În același timp, investiția reprezintă un câștig major atât pentru orașul Kecskemét, cât și pentru economia Ungariei.

Mercedes-Benz a construit la Kecskemét a doua fabrică a grupului, care este și cea mai mare unitate de producție auto amplasată într-un singur oraș din Ungaria. În prezent, uzina are aproximativ 4.500 de angajați și este cel mai mare angajator din regiune.

