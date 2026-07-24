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NATO rupe tăcerea după doborârea dronei. Prima reacție a Alianței, în exclusivitate pentru jurnalista Realitatea PLUS, Ana Maria Păcuraru
FOTO: Arhivă
Jurnalista Realitatea Plus Anamaria Păcuraru a obținut în exclusivitate reacția oficială a Alianței Nord-Atlantice după incidentul în care o dronă a fost doborâtă în spațiul aerian al României. Răspunsul a fost transmis de Allied Air Command, Comandamentul Aerian Aliat al NATO, în urma unei solicitări adresate direct de aceasta.
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