Nouă din zece români n-au pus niciun ban deoparte în ultimul an, iar mulți au apelat la împrumuturi - STUDIU

Degradarea nivelului de trai după un an de austeritate impusă de Ilie Bolojan are efecte dramatice asupra veniturilor românilor, arată un recent studiu. Nouă din zece români n-au reușit să pună niciun ban deoparte în ultimul an, iar presiunea pe bugetele familiilor se vede în toate deciziile de consum. Doar 8,7% au economisit, restul au cheltuit tot sau au apelat la economii și împrumuturi.
Prețurile cresc, economiile dispar
La finalul lunii, doar 8,7% dintre români reușesc să pună bani deoparte. Pentru 25%, veniturile acoperă strict cheltuielile de bază, iar alți 25% au fost nevoiți să își folosească economiile. Aproape 23% au făcut datorii pentru a acoperi aceleași cheltuieli esențiale. Intenția de a cumpăra o mașină s-a înjumătățit într-un an, de la 8% la 4%, arată studiul MKOR.
Scumpirile rămân principalul semnal de presiune
Trei sferturi dintre români (75%) spun că prețurile au crescut semnificativ în ultimele 12 luni, față de 59% anul trecut. Alimentele sunt cel mai vizibil reper al scumpirilor (86%), urmate de carburanți (74%) și facturile la utilități (69%). Așteptarea de a plăti mai mult pentru schimbul valutar s-a dublat în trei ani, de la 16% la 32%.
Taxele, tot mai simțite
Taxele au urcat ca presiune resimțită de la 34% la 42% în trei ani. Cursul valutar a devenit un indicator tot mai vizibil al scumpirilor, menționat de 45% dintre respondenți. Grija pentru educație s-a înjumătățit, de la 36% la 19%, iar sănătatea mentală rămâne o preocupare constantă pentru 16% dintre români.
Românii nu mai au ce pune deoparte, iar asta se vede direct în ce cumpără și ce amână. Mașinile la jumătate, cumpărăturile mari sub semnul întrebării, banii mutați în valută în loc să fie cheltuiți: pentru companiile care vând către consumatorul final, fiecare dintre cifrele acestea înseamnă bugete mai mici pentru tot ce nu e strict necesar, a declarat Cori Cimpoca, founder & CEO MKOR.
MKOR este o agenție de cercetare de piață B2B fondată în 2012, care colectează și analizează date despre consumatori, concurență și dinamica pieței.
Metodologia studiului
Datele sunt extrase din studiul Consumer Sentiment România, serie trimestrială Q3 2023 - Q2 2026.
Eșantion: N=973–2.486 respondenți per trimestru, rezultate ponderate
Reprezentativitate: național, pe gen, vârstă și distribuție geografică
Target: populația generală a României
Metodă de cercetare: sondaj de opinie online (CAWI), prin Panelul MKOR
Perioada de colectare: Q3 2023 - Q2 2026, 10 măsurători trimestriale