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Social· 1 min citire
Noutăți despre bursele școlare 2026-2027. Când și cât vor primi elevii
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Primele plăți sunt programate pentru noiembrie, iar bursele sociale ar putea fi acordate și pe perioada vacanțelor
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