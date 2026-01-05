”O mare prosteală”. Un primar demontează austeritatea impusă de Bolojan

De ce măsurile premierului nu vor duce la redresare economică

Vladimir Petruț, primarul orașului Cavnic, lansează un atac extrem de dur la adresa măsurilor promovate de Ilie Bolojan, acuzând că, sub pretextul redresării bugetare, românii sunt puși să plătească mai mult fără ca statul să se reformeze cu adevărat.

Într-un interviu pentru Realitatea Plus, acesta vorbește despre o discrepanță majoră între mesajele oficiale și realitatea din teren, arătând că valul de taxe, biruri și creșteri din ultimele luni nu a dus la rezultate concrete, ci la închiderea de firme, restaurante și magazine.

În opinia sa, românii sunt chemați din nou să „strângă cureaua”, însă fără reguli clare, fără control real asupra cheltuirii banilor și fără un plan coerent care să arate ce se finanțează și ce nu, ceea ce transformă întregul demers într-o „mare păcăleală” pentru populație.

„Știți că nu este adevărat, pentru că prin legea bugetului pe care vor să o facă vor să ne scadă cotele defalcate din TVA și impozit, prin acest artificiu, vor să ne ia banii care vor fi plătiți în plus de români la impozite și taxe locale.

Nu asta ar fi problema dacă s-ar lua niște bani pentru o cauză nobilă sau pentru a redresa România dintr-o situație dificilă, pentru că cu toții știm că atunci când este nevoie românul totdeauna a fost pe principiul „Dau un leu pentru Ateneu” și totdeauna românul a pus umărul. Numai că de această dată, eu cred că este o mare prosteală și o mare păcăleală ce se întâmplă cu poporul român, și vă spun foarte clar de ce și vă argumentez.

Vedem că în ultimele 6 luni au început să fie introduse tot felul de biruri, tot felul de taxe în plus sau de creșteri. Aceste creșteri și aceste biruri s-a demonstrat că nu au dus nicăieri. Eu vă fac o paralelă, orașul în care eu trăiesc, aici de când au început să intre aceste măsuri de austeritate s-au închis foarte multe firme, restaurante, magazine. Multe firme și-au încetat activitatea.

