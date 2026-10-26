Permis de conducere 2026: reguli medicale noi din 6 noiembrie. Ce se schimbă pentru șoferi
Reguli medicale noi pentru obținerea permisului de conducere
Noi reguli medicale pentru permisul auto din 6 noiembrie 2026. Vezi ce se schimbă pentru șoferii cu probleme de vedere, afecțiuni psihice și tratamente.
Șoferii din România vor fi evaluați după noi criterii medicale începând cu 6 noiembrie 2026. Modificările vizează atât persoanele care solicită obținerea permisului de conducere, cât și conducătorii auto care trebuie să își reînnoiască documentul.
Noile prevederi au fost introduse prin Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1.829/2026, publicat în Monitorul Oficial la 22 octombrie. Actul normativ actualizează regulile privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul.
Schimbările privesc evaluarea vederii, anumite afecțiuni psihice, dependența de alcool sau de substanțe psihoactive și utilizarea medicamentelor care pot afecta capacitatea de a conduce în siguranță.
Important: un diagnostic medical nu înseamnă automat că o persoană pierde dreptul de a conduce. În funcție de afecțiune, de gravitatea acesteia și de riscurile pentru siguranța rutieră, medicii specialiști pot recomanda evaluări suplimentare, avize medicale și controale periodice.
Când intră în vigoare noile reguli medicale pentru permisul auto
Noile criterii medicale pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere se aplică din 6 noiembrie 2026, la 15 zile de la publicarea Ordinului nr. 1.829/2026 în Monitorul Oficial.
Reglementările actualizează normele existente și urmăresc să stabilească mai clar condițiile medicale pe care trebuie să le îndeplinească persoanele care conduc autovehicule.
Evaluarea ține cont de capacitatea fiecărui solicitant de a conduce în siguranță, iar cerințele diferă în funcție de categoria permisului.
Sunt prevăzute două grupe principale de conducători auto:
Grupa 1: persoane care solicită permise pentru mopede, motociclete și autoturisme, inclusiv categoriile AM, A1, A2, A, B1, B și BE.
Grupa 2: șoferi care conduc vehicule grele sau destinate transportului de persoane, inclusiv categoriile C, CE, D și DE, precum și categoriile asociate.
Pentru conducătorii din grupa a doua, evaluarea medicală este adaptată responsabilităților și riscurilor specifice conducerii camioanelor și autobuzelor.
Problemele de vedere, evaluate după criterii noi
Una dintre principalele modificări privește examinarea oftalmologică. Evaluarea nu se limitează la verificarea acuității vizuale, ci poate include investigații suplimentare atunci când medicul consideră că sunt necesare.
Printre aspectele care pot fi verificate se numără:
acuitatea vizuală;
câmpul vizual;
capacitatea de a vedea în condiții de lumină redusă;
sensibilitatea la contrast;
sensibilitatea la lumină puternică;
existența vederii duble, cunoscută drept diplopie.
În funcție de rezultatele examinării, solicitantul poate fi îndrumat către un medic oftalmolog pentru investigații suplimentare.
Noile norme prevăd și situații în care unele persoane care nu îndeplinesc toate criteriile vizuale pot obține sau reînnoi permisul din grupa 1, dacă evaluarea de specialitate confirmă că pot conduce în siguranță.
Aceste excepții nu reprezintă o aprobare automată, ci depind de concluziile medicale și de respectarea condițiilor prevăzute de lege.
Afecțiunile psihice și dependențele, printre criteriile medicale actualizate
Ordinul Ministerului Sănătății modifică și criteriile referitoare la anumite tulburări psihice și la dependența de alcool sau de substanțe psihoactive.
În cazul afecțiunilor care pot afecta capacitatea de a conduce, medicii trebuie să țină cont de gravitatea simptomelor și de impactul acestora asupra siguranței rutiere.
Pentru anumite situații, obținerea sau reînnoirea permisului poate fi condiționată de un aviz medical de specialitate și de efectuarea unor controale periodice.
Prin urmare, existența unui diagnostic nu determină în toate cazurile excluderea definitivă de la volan. Decizia depinde de afecțiunea concretă, de evoluția acesteia și de criteriile medicale aplicabile.
Scopul noilor prevederi este de a identifica situațiile în care starea de sănătate poate reprezenta un risc pentru conducătorul auto și pentru ceilalți participanți la trafic.
Ce se întâmplă în cazul tratamentelor medicamentoase
Un alt aspect important vizează medicamentele care pot influența capacitatea de a conduce.
Anumite tratamente pot afecta atenția, reflexele, coordonarea sau starea de vigilență. Din acest motiv, evaluarea medicală trebuie să țină cont de efectele pe care substanțele administrate le pot avea asupra șoferului.
Persoanele care urmează tratamente ce pot influența conducerea în siguranță trebuie să respecte recomandările medicului și să solicite clarificări atunci când nu știu dacă pot conduce.
Evaluarea se face în funcție de situația medicală și de prevederile aplicabile, nu doar pe baza faptului că o persoană urmează un tratament.
Cine trebuie să țină cont de noile reguli pentru permisul de conducere
Modificările sunt relevante pentru mai multe categorii de persoane:
cei care urmează să obțină pentru prima dată permisul de conducere;
șoferii care solicită reînnoirea permisului;
persoanele cu afecțiuni oftalmologice care pot influența vederea;
conducătorii auto cu anumite afecțiuni psihice;
persoanele care au antecedente de dependență de alcool sau de substanțe psihoactive;
șoferii care urmează tratamente medicamentoase ce pot afecta capacitatea de a conduce.
În funcție de situație, medicii pot solicita examinări suplimentare sau documente medicale relevante pentru stabilirea aptitudinii de a conduce.
Pentru șoferii profesioniști, condițiile medicale trebuie analizate și în raport cu categoria vehiculului pe care îl conduc.
Ce trebuie să știe șoferii înainte de 6 noiembrie 2026
Intrarea în vigoare a noilor norme nu înseamnă că toate permisele deja emise vor fi anulate sau că fiecare conducător auto va trebui să efectueze imediat o nouă examinare medicală.
Modificările privesc criteriile de evaluare medicală pentru obținerea și reînnoirea permisului de conducere. Aplicarea lor concretă depinde de procedura urmată și de situația fiecărui solicitant.
Persoanele care se pregătesc să își reînnoiască permisul și au probleme medicale relevante pot solicita informații de la o unitate medicală autorizată.
În concluzie, noile reguli medicale pentru permisul auto intră în vigoare la 6 noiembrie 2026. Schimbările vizează în special evaluarea vederii, a anumitor afecțiuni psihice și a situațiilor în care dependențele sau tratamentele medicamentoase pot afecta siguranța la volan.
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