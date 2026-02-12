Premiu uriaș la Loto 6/49: 4,5 milioane de euro câștigate cu un bilet de doar 28 de lei
Premiu uriaș la Loto 6/49: 4,5 milioane de euro câștigate cu un bilet de doar 28 de lei
4,5 milioane de euro câștigate cu un bilet de doar 28 de lei
Marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproximativ 4,5 milioane de euro, a fost câștigat joi, 12 februarie, cu un bilet care a costat doar 28 de lei, a anunțat Loteria Română.
Potrivit comunicatului oficial, câștigul de categoria I se ridică la 22.948.891,68 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe platforma amparcat.ro, și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o variantă la jocul Noroc.
Acesta este primul premiu de categoria I obținut în 2026 la Loto 6/49, după ce ultimul mare câștig fusese înregistrat în noiembrie 2025, când un jucător a intrat în posesia sumei de peste 49 de milioane de lei.
Câștigătorul are la dispoziție termenul legal pentru a-și revendica premiul, conform regulamentului Loteriei Române, urmând ca identitatea acestuia să rămână confidențială.
Citește și:
- 21:47 - Marius Tucă: „România e în afara Istoriei. Suntem între șifonierul lui Nicușor și „umbrela” găurită a lui Macron”
- 21:42 - George Simion, de la Washington: „România nu mai este o democrație. Suntem aici pentru a demasca lovitura de stat”
- 20:33 - „Întrebați-l pe Cristi Chivu!”. Cesc Fàbregas aruncă responsabilitatea pe tehnicianul român după Como – Inter Milano 0-0
- 20:12 - Războiul din Iran, la un pas de o nouă escaladare: SUA caută să atragă în conflict și alte forțe
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News