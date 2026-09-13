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Secretele zborurilor accesibile. Cum să găsești cele mai ieftine bilete de avion

Foto: Arhiva

Foto: Arhiva

Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 13 sept. 2026, 21:19

Trucurile experților în turism pentru a economisi bani la rezervarea vacanțelor și zilele ideale pentru a prinde prețuri avantajoase.

Planificarea vacanței perfecte începe cu găsirea unui zbor la un preț avantajos. Pentru a obține cele mai bune oferte la biletele de avion, flexibilitatea este absolut esențială.

Specialiștii în turism ne recomandă să evităm călătoriile în zilele de weekend sau în preajma marilor sărbători, atunci când cererea este uriașă, iar tarifele explodează.

În schimb, zborurile programate la mijlocul săptămânii, în mod special marțea și miercurea, aduc reduceri substanțiale pentru bugetul pasagerilor.

Strategii inteligente pentru o rezervare reușită

Un alt factor crucial în obținerea unui tarif redus este momentul achiziției. Nu este indicat să cumpărăm biletele cu foarte mult timp înainte, dar nici pe ultima sută de metri.

Fereastra ideală de rezervare este de regulă cu o lună sau două înaintea plecării pentru destinațiile europene, și cu până la șase luni pentru zborurile intercontinentale.

Totodată, utilizarea motoarelor de căutare aeriene în modul incognito previne creșterea artificială a prețurilor bazată pe istoricul căutărilor tale.

Combinarea zborurilor de la companii aeriene diferite și alegerea unor aeroporturi secundare din apropierea destinației finale reprezintă tactici excelente prin care costul transportului poate fi redus considerabil, lăsând mai mulți bani pentru experiențele de vacanță.

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