Sindicaliștii cer interzicerea poligrafului în recrutare și sancțiuni pentru angajatorii care îl impun

Publicat 23 iun. 2026, 12:59 Sursă realitatea.net

Blocul Național Sindical (BNS) solicită autorităților interzicerea utilizării testelor poligraf în procesele de recrutare și introducerea de sancțiuni pentru angajatorii care condiționează angajarea de acceptarea detectorului de minciuni, invocând încălcarea unor drepturi fundamentale garantate de Constituție și de legislația europeană.

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