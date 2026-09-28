Șofer de microbuz școlar, prins băut la volan cu 20 de copii. Mașina avea doar 15 locuri

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 28 sept. 2026, 18:13

Un șofer de 36 de ani a fost prins băut la volanul unui microbuz școlar în care transporta 20 de elevi, luni, în orașul Recaș din județul Timiș. Bărbatul a încercat să evite filtrul de poliție, însă a fost oprit la scurt timp.

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