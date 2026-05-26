Tensiuni uriașe între SUA și Iran. Negocierile continuă, dar Teheranul amenință cu extinderea conflictului

Discuțiile dintre Statele Unite și Iran continuă într-un climat extrem de tensionat, în timp ce situația din regiune rămâne fragilă, iar perspectivele unui acord rapid par tot mai incerte.

Armata americană a anunțat că a desfășurat mai multe operațiuni pe care le-a descris drept măsuri de „autoapărare”, vizând poziții de lansare a rachetelor și ambarcațiuni despre care susține că încercau să amplaseze mine.

În paralel, dialogul diplomatic dintre Washington și Teheran rămâne activ. Cu toate acestea, oficialii celor două tabere transmit mesaje diferite în privința șanselor unui acord.

Secretarul de stat american, Marco Rubio, declara anterior că există posibilitatea unei înțelegeri într-un termen scurt, însă autoritățile iraniene susțin că un compromis este încă departe.

Oficiali iranieni de rang înalt se află în prezent la Doha pentru consultări diplomatice, într-un nou efort de reducere a tensiunilor și de continuare a negocierilor.

Între timp, Donald Trump a transmis un nou mesaj către partenerii americani din Orientul Mijlociu. Liderul de la Casa Albă le-a cerut mai multor state arabe, inclusiv Qatar, Egipt, Iordania și Turcia, să se alăture Acordurilor Abraham, inițiativa diplomatică menită să normalizeze relațiile cu Israelul.

Potrivit administrației americane, extinderea acestor acorduri ar putea contribui la stabilizarea regiunii și la susținerea eforturilor de pace. Totuși, reacțiile din regiune au fost rezervate. Pakistanul a respins deja propunerea, iar alte state vizate nu și-au exprimat încă poziția oficială.

Analiștii internaționali atrag atenția că un acord rapid între Washington și Teheran rămâne dificil de obținut, în contextul tensiunilor regionale și al neîncrederii tot mai puternice alimentate de evoluțiile recente din Orientul Mijlociu.