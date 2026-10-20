Tragedie pe șantierul Dâmbovița Arena din Târgoviște: un muncitor de 48 de ani a murit după ce a căzut de la înălțime

Un muncitor de 48 de ani a murit după ce a căzut de pe o schelă pe șantierul Dâmbovița Arena din Târgoviște. Poliția și ITM Dâmbovița anchetează cazul.
Un accident de muncă mortal s-a produs pe șantierul complexului sportiv Dâmbovița Arena din Târgoviște. Un muncitor în vârstă de 48 de ani și-a pierdut viața după ce ar fi căzut de pe o schelă aflată la etajul al treilea al unei construcții. Cazul este cercetat atât de polițiști, cât și de Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Dâmbovița.
Cum s-a produs accidentul de pe șantierul Dâmbovița Arena
Potrivit informațiilor comunicate de Inspectoratul de Poliție Județean Dâmbovița, incidentul a avut loc vineri, 16 octombrie 2026, în timp ce bărbatul își desfășura activitatea pe un șantier de construcții din municipiul Târgoviște.
Din primele date ale anchetei, muncitorul ar fi căzut de pe o schelă amplasată la etajul al treilea al clădirii. Leziunile suferite au fost fatale, iar bărbatul a decedat.
Accidentul s-a produs pe șantierul noului complex sportiv Dâmbovița Arena, potrivit relatărilor publicațiilor locale. Împrejurările exacte în care s-a petrecut tragedia urmează să fie stabilite de autorități.
Inspectorii de muncă verifică împrejurările tragediei
La locul accidentului s-a deplasat și o echipă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Dâmbovița, care efectuează verificări de specialitate.
Ancheta urmărește să clarifice condițiile în care s-a produs căderea și să stabilească dacă au fost respectate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă.
Deocamdată, nu există concluzii definitive prezentate public cu privire la cauzele accidentului sau la eventuale responsabilități. Aceste aspecte vor putea fi stabilite în urma cercetărilor.
Poliția a deschis dosar penal
În acest caz, polițiștii au întocmit un dosar penal pentru infracțiuni care vizează ucidere din culpă, nerespectarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă și neluarea măsurilor legale de securitate și sănătate în muncă.
Aceste încadrări juridice permit investigarea circumstanțelor în care s-a produs decesul și verificarea eventualelor încălcări ale normelor de protecție a muncii.
Trupul bărbatului a fost preluat de reprezentanții Serviciului Județean de Medicină Legală Dâmbovița pentru efectuarea necropsiei, potrivit informațiilor transmise de IPJ Dâmbovița.
Ancheta continuă pe șantierul din Târgoviște
Accidentul mortal de la Dâmbovița Arena readuce în atenție importanța respectării normelor de securitate pe șantierele de construcții, în special în cazul activităților desfășurate la înălțime.
Până la finalizarea cercetărilor, cauzele exacte ale tragediei și eventualele responsabilități nu sunt stabilite. Polițiștii și inspectorii de muncă urmează să clarifice circumstanțele în care muncitorul și-a pierdut viața.