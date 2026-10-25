Caravana 3×3 Urban Sport a ajuns la Moreni, cu activități pentru copii și tineri

Sportivii și tinerii din Moreni au participat, în 24 octombrie, la o activitate de baschet 3×3 în cadrul Caravanei Urban Sport, inițiată de Federația Română de Baschet.
Evenimentul face parte din programul „Baschet pentru Mileniul III – Next Generation Dâmbovița”, o inițiativă a Federației Române de Baschet menită să popularizeze disciplina 3×3 în rândul copiilor și tinerilor.
Activitatea a fost susținută de Consiliul Județean Dâmbovița și de administrațiile locale implicate, conform informațiilor publicate de Dâmbovițeanul.
La acțiunea organizată în parteneriat cu Primăria Municipiului Moreni a participat și președintele Consiliului Județean Dâmbovița, Corneliu Ștefan, care a reafirmat sprijinul administrației județene pentru dezvoltarea sportului în rândul noilor generații.
„Aducem baschetul cât mai aproape de copiii și tinerii din județ și îi încurajăm să își descopere talentul și pasiunea pentru mișcare. Prin astfel de inițiative, tinerii din Dâmbovița au mai multe oportunități de a crește prin sport și de a face performanță”, a transmis Corneliu Ștefan.
Caravana face parte dintr-un proiect-pilot lansat la începutul lunii octombrie, la Pucioasa, Dâmbovița fiind primul județ din România inclus în acest parteneriat cu Federația Română de Baschet. Programul are obiective care depășesc organizarea unor competiții: atragerea copiilor către practicarea baschetului, extinderea bazei de selecție și identificarea tinerilor care pot evolua către sportul de performanță.