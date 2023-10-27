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CFR Cluj a încheiat la egalitate, pe teren propriu, 0-0, cu Oţelul Galaţi

CFR Cluj a încheiat la egalitate, pe teren propriu, 0-0, cu Oţelul Galaţi

CFR Cluj a încheiat la egalitate, pe teren propriu, 0-0, cu Oţelul Galaţi

Realitatea de Dambovita
Scris de Realitatea de Dambovita Publicat: 27 oct. 2023, 10:28

CFR Cluj a rămas la 3p de liderul FCSB, după remiza de pe teren propriu cu Oțelul

Echipa CFR Cluj a încheiat la egalitate, pe teren propriu, 0-0, cu Oţelul Galaţi, în ultimul meci din etapa a 13-a.

CFR Cluj a rămas la 3p de liderul FCSB, după remiza de pe teren propriu cu Oțelul

În prima repriză clujenii au avut un singur şut pe poartă, prin Juricic, în minutul 34, iar oaspeţii au avut şi ei o şansă bună, la şutul lui Silva, scos de Răzvan Sava, în minutul 31.

Gazdele nu şi-au revenit nici după pauză, repriza secundă fiind săracă în faze de poartă. S-a terminat 0-0 şi Oţelul a ajuns la nouă remize în acest sezon.

Formația antrenată de Dorinel Munteanu are 15p şi este pe locul 9. De partea cealaltă, CFR Cluj rămâne pe locul secund, cu 27p, la 3 de liderul FCSB. În etapa următoare, CFR Cluj joacă tot acasă, cu Farul, iar Oțelul primește replica lui FC Hermannstadt.

CFR Cluj – Oțelul 0-0

CFR Cluj: R. Sava – Mogoş, Ajeti, Kresic, Morgan – Cvek (90+1 – L. Mihai), Muhar, Deac (65 – Konoplyanka) – Otele, Juricic (65 – Jefte), Bîrligea (46 – Filip). Antrenor: Andrea Mandorlini

Oţelul: Dur-Bozoancă – Zhelev, J. Cisse, Lovric, M. Silva – Cisotti, A. Lopez (66 – Zivulic), Samuel Teles (59 – Jardan) – Maciel (89 – Adăscăliţei), Al. Pop (59 – Fatai), Tănasă (65 – Bodişteanu). Antrenor: Dorinel Munteanu

Arbitri: Iulian Călin – Romică Bîrdeş, Ionuţ Bobe – Robert Avram

Cartonaşe galbene: Cvek 77 / J. Cisse 40, Zivulic 81, Miguel Silva 84, Zhelev 84



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