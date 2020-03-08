Chindia si Sepsi termină la egalitate (1-1) un meci fără spectatori, disputat la Ploiești

Chindia Târgoviște-Sepsi Sf.Gheorghe 1-1 (1-0)

Pe un stadion unde accesul spectatorilor a fost interzis, Chindia și Sepsi au oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale campionatului. Cele două echipe au terminat la egalitate, o partida pe care oaspeții au dominat-o, pe alocuri chiar copios.

Pe un stadion golit de specatori, de decizia autorităților privind măsurile de prevenire a răspândirii coronavirusului, și pe o vreme ploioasă, deloc prielnică fotbalului, Chindia a încercat să părăsească zona retrogradării, iar cei de la Sepsi să evite emoțiile alunecarii în această zona a clasamentului.

Iată echipele trimise în teren de cei doi antrenori:

Chindia: D.Moldovan - Martac, Piţian, Diallo, Corbu - Yameogo, Raţă, Bic, Şerban - Barbu, Berisha Rezerve: Popescu, Benga, Florea, Dangubic, Dumitraşcu, Novac, Atănase. Antrenor: Viorel Moldovan

Sepsi: Niczuly - Dimitrov, Bouhenna, Tincu, Ştefan - Vaşvari, I.Fulop, Kovacs, Diaz - Carnat, Dumiter Antrenor: Leo Grozavu.

Repriza I

Gol Chindia, 1-0

Meciula început în nota de dominare a oaspeților,în verme ce gazdele au parut că se mulțumesc sa încercce doar arma contraatacului.Dacă cei de la Sepsi au dominat și au ratat prin Carnat sau Dumiter, gazdele au reușit să deschidă scorul. Bradley Diallo cu o lovitură de cap din interiorul careului de 16 m (min.27) a reușit să deschidă scorul, dupa ce gazdele ajunseseră în careul lui Sepsi în urma unii corner. Păna la pauză oaspeții au dominat și mai mult, dar intervențiile lui Dinu Moldovan au făcut ca scorul sa rămânaă cel înscris pe tabelă încă din minutul 27 (1-0 pentru Chindia Târgoviște).

Repriza a II-a

Ocazie Sepsi, prima repriză

Oaspeții au început tare și cea de-a doua jumătate a meciului, astfel că Istvan Fulop (min.47) cu un șut din afara careului, ce este deviat cu spatele, de același Diallo, reușesc să restabilească egalitatea (1-1). Gazdele nu au reușit să își revina și pur si simplu au fost obligate să se apere în propria jumătate, oamenii lui Viorel Moldovan părând incapabili să reacționeze. După minutuil 75 cei de la Chindia au reusit să echilibreze partida, dar ocaziile importante de gol au lipsit pănă la finalul meciului.

