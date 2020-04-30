Chindia Târgoviște face licitație, pentru tricoul lui Cristi Cherchez, cu scopul de a strânge fonduri ce vor fi donate Crucii Roșii

Licitația pentru tricoul atacantului Cristian Cherchez pleacă de la suma de 500 de lei

Cei de la Chindia Târgoviște s-au alăturat inițiativei Ligii Profesioniste de Fotbal, de strângere de fonduri pentru Crucea Roșie. Dâmbovițenii au organizat o licitatie, on line, pentru tricoul atacantului Cristian Cherchez. Banii strânși vor fi virați, de către câștigătorul licitației, direct în contul celor de la Crucea Rosie, pentru a ajuta în lupta pentru combaterea COVID 19.

Foto- Cristian Cherchez (sursa-AFC Chindia Târgoviste)

Anunțul privind licitația organizată on line, de către cei de la Chindia Târgoviste, a fost făcut pe pagina de facebook a clubului, adică locul unde va avea loc și licitația pentru tricoul lui Cristian Cherchez, unul dintre căpitanii de la echipa de fotbal dâmbovițeană.

"AFC Chindia Târgoviște se alătură celorlalte cluburi din Liga I în campania inițiată de Liga Profesionistă de Fotbal, cu obiectivul competiției de fotbal virtual eLIGA de a întinde o mână de ajutor Asociației Crucea Roșie în aceste momente dificile.

În acest sens, scoatem la licitație tricoul de joc al lui Cristian Cherchez, cu autograf. Prețul de pornire al licitației cu scop caritabil este 500 de lei. Licitația se va desfășura numai pe pagina de Facebook a clubului și va dura până luni, 4 mai, ora 21.00.

Câștigătorul licitației cu scop caritabil va fi notificat de responsabilul desemnat de către club și va primi detaliile contului Asociației Crucea Roșie în care va vira suma respectivă.

După primirea dovezii de plată, clubul va trimite tricoul câștigătorului.

În speranța unui număr cât mai mare de participanți la licitație, vă mulțumim pentru sprijin, menționând că suma obținută de la câștigătorul licitației va fi folosită de către Crucea Roșie pentru prevenirea răspândirii și combaterii covid-19."

Au scris cei de la Chindia Târgoviște, pe pagina de facebook a clubului.