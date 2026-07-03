CM 2026: Ronaldo a readus Portugalia în joc, iar Ramos a decis calificarea dramatică în fața Croației

Portugalia s-a calificat în optimile Campionatului Mondial după o victorie dramatică, scor 2-1, în fața Croației, pe BMO Field. Echipa lui Roberto Martínez a fost condusă după golul lui Ivan Perišić, dar a revenit prin Cristiano Ronaldo și a dat lovitura decisivă în prelungiri, prin Gonçalo Ramos.
Croația a deschis scorul în minutul 53, prin Perišić, după o fază construită din lateral. Portugalia a avut mai mult posesia și a controlat teritoriul, însă croații au fost periculoși prin atacuri rapide și au avut mai multe șuturi pe poartă.
Momentul care a schimbat cursul partidei a venit în minutul 68. Renato Veiga a obținut un penalty, iar Cristiano Ronaldo și-a asumat execuția într-un moment de presiune majoră. Căpitanul Portugaliei a transformat și a restabilit egalitatea, 1-1, readucând echipa în joc într-un moment în care Croația părea să aibă controlul emoțional al partidei.
Contribuția lui Ronaldo nu s-a limitat doar la gol. El a avut 21 de pase reușite din 22 și un șut blocat. Chiar dacă decisiv pe tabelă a fost Ramos, penalty-ul transformat de Ronaldo a fost momentul care a relansat Portugalia și a pregătit finalul dramatic al meciului.
În minutul 90+4, Rafael Leão a trimis o pasă inteligentă în careu, iar Gonçalo Ramos, intrat de pe bancă, a marcat golul victoriei. Atacantul a fost desemnat omul meciului, cu un Sofascore Rating de 7,9, după o prestație eficientă: un gol din două șuturi și o apariție decisivă în doar 27 de minute.
Portugalia a avut 61% posesie, 532 de pase precise și 90 de intrări în ultima treime, cifre care arată presiunea constantă exercitată asupra apărării croate. De cealaltă parte, croații au avut șase șuturi pe poartă, dar s-au lovit de intervențiile lui Diogo Costa, care a încheiat meciul cu cinci parade și un Sofascore Rating de 7,9.
Croația a încercat să trimită partida mai departe, dar nu a mai reușit să transforme ocaziile create. Portugalia a gestionat finalul, a câștigat dueluri importante și a apărat avantajul până la ultimul fluier.
Pentru Portugalia, succesul a venit după un meci complicat, în care experiența lui Ronaldo, inspirația lui Ramos și intervențiile lui Diogo Costa au făcut diferența. Echipa merge mai departe după o victorie obținută greu, dar importantă pentru moralul unei campanii în care detaliile pot decide parcursul în fazele eliminatorii.
Omagiu pentru Diogo Jota
Portughezii l-au omagiat pe teren pe regretatul atacant Diogo Jota, mort în urmă cu un an într-un teribil accident rutier.
În vârstă de 28 de ani, jucătorul se întorcea la Liverpool pentru pregătirea de presezon când maşina sa, un Lamborghini, a ieşit de pe şosea din cauza exploziei a unui pneu în timp ce depăşea un alt vehicul.
Fotbalistul făcea călătoria spre Anglia cu maşina şi feribotul, deoarece medicii îi recomandaseră atacantului, care sărbătorise câştigarea titlului din Premier League cu două luni înainte, să nu călătorească cu avionul, întrucât suferise o intervenţie chirurgicală minoră.
Fratele său, Andre Silva, a murit și el în accidentul din 3 iulie 2025.
Diogo Jota devenit un simbol al speranţei şi al inspiraţiei în ţara sa natală după ce a trecut de la clubul din oraşul său natal, Gondomar, la Paços de Ferreira, apoi la Porto, Wolverhampton şi, în cele din urmă, la Liverpool.
Parcursul lui Jota către celebritate a fost evidenţiat ca un caz rar al unui fotbalist portughez de elită care nu a trecut niciodată prin vreuna dintre cele trei mari academii - Benfica, Sporting şi Porto.
Tocmai ca la Liverpool, însă, moartea sa a avut un impact profund asupra echipei naţionale, pentru care a marcat de 14 ori în 49 de meciuri.
Pe lângă greutatea aşteptărilor care apasă asupra lor la acest turneu, jucătorii Portugaliei poartă şi povara durerii pentru un coechipier care ar fi fost alături de ei în această vară.
Deşi absenţa lui s-a simţit profund, amintirea lui Jota dăinuie, iar prezenţa lui s-a făcut simţită la această Cupă Mondială.