CSM Târgovişte joacă duminică restanţa cu Olimpia CSU

CSM Târgoviște va disputa duminică, de la ora 18.00, o pardită împotriva Olimpia CSU, la baschet feminin. Meciul este o restanţă din etapa a treia a Grupei Est.Cele două formaţii sunt vecine de clasament, Târgovişte pe locul 4, Olimpia CSU pe 5, având acelaşi număr de puncte (5).Braşovencele au pierdut partida inaugurală, în deplasare la Sepsi SIC Sfântu Gheorghe, câştigând apoi la Rapid Bucureşti şi cu CSM Alexandria, pe teren propriu.
Clasament Seria Est
1. ACS Sepsi SIC Sf Gheorghe 4/0 82. Phoenix Stiinta Constanţa 2/2 63. CS Agronomia Bucureşti 2/2 64. CS Municipal Târgovişte 2/1 55. CSTBv Olimpia CSU Braşov 2/1 56. CS Rapid Bucureşti 0/5 57. CS Municipal Alexandria 1/2 4
