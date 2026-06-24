Denis Drăguș, tot mai aproape de FCSB! Familia îl îndeamnă să accepte oferta lui Gigi Becali

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 24 iun. 2026, 10:21

Gigi Becali, în vârstă de 67 de ani, a confirmat recent interesul pentru transferul lui Denis Drăguș, 26 de ani, în această vară la FCSB. Atacantul român este în continuare sub contract cu Trabzonspor, după perioada petrecută sub formă de împrumut la Gaziantep FK, iar patronul clubului din SuperLiga este dispus să facă un efort financiar important, inclusiv printr-un salariu care ar putea ajunge până la un milion de euro pe an.

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