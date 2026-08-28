A murit Nicolae Ungureanu, fostul mare fotbalist al Craiovei Maxima

Publicat 28 aug. 2026, 10:09 Actualizat 28 aug. 2026, 10:12 Sursă Realitatea.Net

Lumea sportului din România este în doliu după trecerea în neființă a lui Nicolae „Nae” Ungureanu, legenda Craiovei Maxima și fost internațional de bază al echipei naționale. Fostul mare fundaș s-a stins din viață vineri dimineață, la vârsta de 69 de ani, la doar câteva ore după ce privise meciul european al Universității Craiova alături de fostul său coleg de generație, Nicolae Negrilă.

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