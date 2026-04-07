Fotbal: Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj (2-0), în play-off-ul Superligii

CFR a pierdut ambele partide jucate în deplasare în play-off.

Universitatea Craiova a învins-o pe CFR Cluj cu scorul de 2-0 (0-0), luni seara, în Bănie, într-un meci din etapa a treia a play-off-ului Superligii de fotbal.



Universitatea s-a impus prin golurile marcate de georgianul Anzor Mekvabișvili (56), cu un șut din drop de la 23 de metri, și de palestinianul Assad Al Hamlawi (61), cu o lovitură de cap la centrarea costaricanului Carlos Mora.



Craiovenii au mai avut ocazii de gol prin Alexandru Cicâldău (37), Mekvabișvili (41 - bară), Florin Ștefan (67, 70) și portughezul Samuel Teles (90+3).



CFR a irosit două șanse mari de gol în prima repriză, prin suedezul Alibek Aliev (27) și Andrei Cordea (44), iar Adrian Păun (85) a avut și el o oportunitate pe final.



Ștefan Baiaram a bifat meciul cu numărul 200 în Superligă, competiție în care a înscris de 39 de ori, a oferit 21 de pase decisive și a scos șase penalty-uri, potrivit site-ului LPF.



De la revenirea fotbalului craiovean pe prima scenă din 2014, cele două echipe s-au întâlnit în principala competiție internă de 45 de ori, de 15 ori au câștigat oltenii, de 16 ori s-au impus clujenii, iar alte 14 partide s-au terminat la egalitate.



Universitatea nu a pierdut cu CFR Cluj în acest sezon, câștigând în sezonul regulat la Cluj-Napoca, scor 3-2, și remizând în Bănie, 1-1, pentru ca în sferturile Cupei României să se impună cu 3-1, după prelungiri.

