Imaginea zilei. Chindia Târgoviște a "decolat" spre cantonamentul din Antalya

Este doar pentru a treia oară, în istoria echipei, când fotbaliștii târgovișteni efectuează pregătirea peste hotare

Chindia Târgoviște a plecat astăzi, 12 ianuarie 2020, într-un cantonament în Antalya (Turcia). Fotbaliștii antrenați de Viorel Moldovan vor sta 12 zile în Turcia, acolo unde conducerea clubului a anunțat că vor fi susținute și cinci partide amicale. Deocamdată sunt "bătute în cuie" doar trei dintre acestea.

Dâmbovițenii au decolat astăzi, cu un avion chartter spre Antalya (Belek) locul unde, pentru aproape două săptămâni, trupa antrenată de Viorel Moldovan va avea cartierul general. Lotul ce a făcut deplasarea numără 25 de jucători, fiind vorba și două noi achiziții,Cătălin Barbu, de la FC Argeș, și Alexandru Piftor, de la FC Botoșani, ambii născuți în 1999, primul atacant, al doilea mijlocaș.

Este abia pentru a treia oară, în cei 10 ani de existență a echipei (reînființată în 2009-2010), când fotbaliștii de la Chindia efectuează un stagiu de pregătire în afara granițelor țării. Precedentele ieșiri, în afara granițelor, au avut loc în anii 2011 și 2012. Și atunci cantonamentul a avut loc tot în Turcia.

În cantonamentul din Turcia, cei de la Chindia vor juca cu FC Sochi (19 ianuarie), Spartaks Jurmala (21 ianuarie) și Rotor Volgograd (23 ianuarie) .Conducerea echipei a anunțat că vor fi în total 5 partide de verificare, în acest cantonament, dar deocamdată au fost aranjate doar cele trei întâlniri amintite anterior.

Ar mai fi de remarcat că, deocamdată, nu s-a reușit aducerea la echipă a niciunui jucător de la FCSB , chiar dacă, așa după cum au recunoscut și oficiali ai celor de la Chindia dar și patronul celor de la FCSB, Gigi Becali , negocieri s-au purtat în acest sens. La plecarea spre cantonamentul din Turcia niciun jucător de la FCSB nu a fost prezent alături de dâmbovițeni.