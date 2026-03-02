Inutila victorie! Campioana FCSB a învins UTA, în deplasare, cu 4-2, dar va juca în play-out

Sursă: realitatea.net

Echipa bucureşteană FCSB a învins duminică seara, în deplasare, scor 4-2, formaţia UTA Arad, în etapa a 29-a din Superligă.

Bucureştenii vor termina sezonul regulat pe locul 7, anunță Realitatea Sportivă.

˷Scăpată” de stress-ul calificării în play-off cu două meciuri înainte de finalul sezonului regular, FCSB a deschis scorul la Arad în minutul 11, prin Lixandru, dar gazdele au reuşit să egaleze şapte minute mai târziu, când Hakim Abdallah a înscris pe contraatac.

Cisotti i-a readus pe ros-albastrii in avantaj, in minutul 25, cu un sut la coltul scurt, pentru ca în minutul 31 arădenii aă trimită mingea în plasă, prin Pospelov, însă golul a fost anulat pentru o pozitie de ofsaid.

Nu au trecut decat patru minute şi Lixandru a majorat avantajul oaspeţilor, marcând pentru 3-1, iar repriza s-a încheiat cu eliminarea lui Odada, în minutul 45, după un fault dur la Olaru, care a şi fost nevoit să părăsească terenul.

În partea secundă, Bîrligea a trimis în plasă din faţa porţii şi bucureştenii s-au desprins la trei goluri, în minutul 62.

Oaspeţii au controlat restul reprizei, însă nu au mai apăsat pe acceleraţie, iar cei care au marcat au fost jucătorii echipei gazdă, Alomerovic transformând impecabil o lovitură liberă, în minutul 87.

UTA Arad – FCSB s-a încheiat 2-4 şi, cu 46 de puncte, bucureştenii vor termina sezonul regulat pe locul 7, în timp ce UTA Arad e pe 9, având 42 de puncte.