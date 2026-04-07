Mircea Lucescu ar putea fi conectat la o inimă artificială: medicii decid dacă îl OPEREAZĂ astăzi

Mircea Lucescu este în continuare în stare critică la Terapie intensivă. Fostul selecționer ar putea fi operat astăzi. Medicii spitalului Universitar urmează să-l reevalueze pe Lucescu în cursul zilei de astăzi și vor decide dacă îl vor putea conecta la o inimă artificială. Este vorba despre un sistem care să-i asiste mecanic inima. Anunțul a fost făcut după ce mai mulți medici și un cardiolog român, care profesează în Franța, au avut o ședință de ultimă oră. Lucescu este în continuare în stare critică în secția de anestezie și terapie intensivă și continuă tratamentul. La spital este și Răzvan, fiul fostului antrenor.

Mircea Lucescu ar putea fi supus unei intervenții medicale majore, după o nouă evaluare realizată de echipa multidisciplinară a spitalului. Medicii urmează să analizeze cu exactitate rezultatele investigațiilor, iar în funcție de concluzii ar putea decide montarea unui sistem de asistare mecanică cardiacă – un dispozitiv menit să sprijine funcția inimii.

Decizia vine după constituirea unei comisii medicale speciale. La ședință au participat medici din Secția de Anestezie și Terapie Intensivă, specialiști în cardiologie, hematologie și chirurgie cardiacă, precum și un cardiolog din Franța, solicitat de familie ca expert extern.

Comisia a stabilit continuarea tratamentului actual, urmând ca, în funcție de evoluția pacientului și de rezultatele evaluării, să se decidă dacă Mircea Lucescu va fi supus intervenției. Rămâne de văzut dacă operația va avea loc astăzi sau în zilele următoare.