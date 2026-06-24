Advertising
Sport· 1 min citire
Moment istoric la Cupa Mondială! Trump și Infantino vor înmâna împreună trofeul câștigătoarei
Donald Trump, Gianni Infantino
Președintele FIFA, Gianni Infantino, a confirmat într-un interviu acordat postului american FOX că Donald Trump va fi prezent la finala Cupei Mondiale și va participa la ceremonia de premiere alături de oficialul forului mondial.
Citește și
- 10:21Denis Drăguș, tot mai aproape de FCSB! Familia îl îndeamnă să accepte oferta lui Gigi Becali
- 09:25Program incendiar la CM 2026! Brazilia și Mexic pot obține calificarea, dueluri decisive în toate grupele
- 08:41Meci de coșmar pentru Anglia în grupa L de la Campionatul Mondial! Bară, ratări și un 0-0 frustrant cu Ghana
- 08:08Cristiano Ronaldo le-a închis gura criticilor! Reacția care a făcut înconjurul lumii după Portugalia - Uzbekistan 5-0
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News