Nouă medalii pentru CS Târgoviște la Campionatul Național de Karate Shito Ryu

CS Târgoviște a câștigat nouă medalii la Campionatul Național de Karate Shito Ryu de la Izvorani. Fabian Constantin a cucerit aurul la kumite.
Sportivii de la CS Târgoviște au obținut nouă medalii la Campionatul Național de Karate Shito Ryu Tradițional, desfășurat la Izvorani. Bilanțul delegației dâmbovițene cuprinde o medalie de aur, patru de argint și patru de bronz.
Cea mai importantă performanță i-a aparținut lui Fabian Constantin, care a devenit campion național în proba de kumite, la categoria juniori, peste 72 de kilograme.
Sportivii pregătiți de antrenorul Ionuț Munteanu au demonstrat că pot concura la un nivel ridicat, obținând rezultate foarte bune într-o competiție importantă pentru calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor.
Fabian Constantin, medaliat cu aur la kumite
Fabian Constantin a fost sportivul care a adus medalia de aur pentru CS Târgoviște, după evoluția sa în proba de kumite, la categoria juniori, +72 kg.
Rezultatul reprezintă un succes important atât pentru tânărul karateka, cât și pentru clubul târgoviștean, care și-a confirmat valoarea printr-o serie de clasări pe podium.
Pe lângă medalia de aur, delegația a obținut patru medalii de argint și patru de bronz, completând un bilanț de nouă clasări pe podiumul Campionatului Național de Karate Shito Ryu Tradițional.
Patru medalii de argint pentru sportivii din Târgoviște
CS Târgoviște a obținut patru medalii de argint prin următorii sportivi:
Erik Andrei – locul al doilea la U21, kumite, categoria 72 kg;
Anastasya Andrei – medalie de argint la junioare, kumite, categoria +58 kg;
Andreea Bobeică – locul al doilea la junioare, kumite, categoria 58 kg;
Ianis Constantinescu – medalie de argint la cadeți, kumite, categoria +67 kg.
Rezultatele reflectă nivelul bun de pregătire al sportivilor și contribuie la consolidarea palmaresului secției de karate a clubului dâmbovițean.
Patru medalii de bronz, în palmaresul CS Târgoviște
Alte patru medalii au fost câștigate în probele de kumite, kata și kobudo.
Sportivii medaliați cu bronz sunt:
Erik Andrei – seniori, kumite, categoria 65 kg;
Andrei Alexandru – juniori, kumite, categoria +72 kg;
Andrei Zagoneanu – cadeți, proba de kata;
Jessica Andrei – copii 2, proba de kobudo.
Totodată, Andrei Zagoneanu a ocupat locul al cincilea în proba de kumite rezervată cadeților, la categoria -60 kg.
Prin aceste rezultate, CS Târgoviște a încheiat competiția cu nouă medalii și o clasare pe locul al cincilea.
Competiție importantă pentru calificarea la Campionatul Mondial
Campionatul Național de Karate Shito Ryu Tradițional s-a desfășurat sâmbătă, 10 octombrie 2026, în Sala Polivalentă a Complexului Olimpic Sportiv Român de la Izvorani.
CS Târgoviște a participat cu un lot format din 10 sportivi, înscriși în 12 probe individuale.
Competiția a avut o miză importantă pentru sportivi, fiind criteriu de calificare pentru Campionatul Mondial programat anul viitor.
Bilanțul obținut de karateka pregătiți de Ionuț Munteanu confirmă potențialul secției de la CS Târgoviște și reprezintă un motiv de satisfacție pentru sportul dâmbovițean.