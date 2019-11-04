Sorana Cîrstea încheie anul în top 100 WTA și este a doua cel mai bine clasată româncă, după Halep

Târgovișteanca Sorana Cîrstea a ajuns până pe poziția 72 WTA, în ierarhia tenisului mondial feminin, unde, cel mai probabil, se va afla și la finalul anului 2019. Sorana a ajuns în două finale WTA, în 2019, câștigând una singură, la dublu, alături de Andreea Mitu.

WTA a anunțat astăzi ( 4 noiembrie 2019 ) clasamentul actualizat în ceea ce privește jucătoarele profesioniste de tenis. În prima sută mondială, România mai are doar trei jucătoare: Simona Halep, Sorana Cîrstea și Irina Begu , mai puține decât în anii precedenți.

Clasament românce WTA (4 noiembrie 2019)

În clasamentul din 4 noiembrie (ce va rămâne valabil, în linii mari, până la finalul anului, turneele WTA fiind reluate abia din 2020) Simona halep a avansat până pe locul 4 (un loc mai sus față de săptămâna precedentă), după partidele de la turneul campioanelor de la Shenzen.

Top 5 WTA (sursa- wtatennis.com)

Într-un top al româncelor, târgovișteanca Sorana Cîrstea se menține pe locul II (72 WTA , o poziție mai sus față de săptămâna precedentă). Cel mai probabil aceasta va fi și poziția Soranei la final de an, turneele de categorie ITF , ce au loc până la finalul anului, neputând să mai influențeze radical clasamentul.

Statistici 2019 (Sorana Cîrstea)

Foto - Sorana Cîrstea și Andreea Mitu( trofeu WTA, dublu, Lugano, aprilie 2019)

Pentru sportiva de 29 de ani din Târgoviște, anul 2019 a adus două trofee. Mai întâi, alături de Andreea Mitu, Sorana a reușit să se impună în finala probei de dublu de la Lugano (luna aprilie), fiind al cincilea titlu WTA câștigat la dublu, de-a lungul carierei de Sorana.

Foto - septembrie 2019, Tashkent (locul II în turneu)

Sursa - facebook, Sorana Cîrstea

În luna septembrie Sorana a fost aproape de a repeta performanța carierei, respectiv câștigarea unui titlu WTA. Cîrstea putea să repete performanța chiar în locul unde fusese realizată și prima, dar cu 11 ani mai târziu, respcetiv la Taskent, în capitala Uzbekistanului.

Din păcate, târgovișteanca a cedat, la capătul unei partide de mare luptă, în fața olandezei Alison van Uitvank (foto) , nereușind să recucerească trofeul pe care și-l adjudecase în 2008.

În ceea ce privește turneele de Mare Slem, Sorana nu a reușit, în 2019, decât un tur III, la US Open . Cea mai bună performanță a carierei fiind sfertul de finală de la Roland Garros din 2009 . Conform statisticilor, Sorana a câștigat, în 2019, peste 538.000 de dolari , iar de-a lungul carierei peste 5,4 milioane de dolari american i, doar din premiile de la competiții.