Sport· 1 min citire

Tenis: Gabriela Ruse, victorie la Seul

Gabriela Ruse / Profimedia

Gabriela Ruse / Profimedia

Scris deStoica Marian
Publicat22 sept. 2026, 08:17
Sursărealitatea.net

Ruse este calificată și în sferturile de finală ale probei de dublu.

Jucătoarea de tenis Gabriela Ruse a debutat cu o victorie clară la turneul WTA 250 de la Seul.

Românca, a patra favorită a competiției și locul 66 WTA, a trecut în două seturi de germanca Eva Lys, locul 100 mondial, scor 6-1, 6-2. Ruse a controlat partida de la început până la final și s-a impus fără emoții după puțin peste o oră de joc.

Tot la Seul, românca este calificată și în sferturile de finală ale probei de dublu. Gabriela Ruse face pereche cu australianca Maya Joint, iar cele două vor evolua joi pentru un loc în semifinalele competiției.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

gabriela rusewtaseultenisvictorie

Urmărește știrile Realitatea de Dambovita și pe Google News

Mai multe știri din Sport

Mai Multe