Traseu dificil în calificările turneului de la Dubai, pentru Sorana Cîrstea

Trei tururi trebuie sa treacă târgovișteanca, pentru a ajunge pe tabloul principal

Tragere la sorți complicată pentru Sorana Cîrstea, în calificările turneului de tenis de la Dubai, al doilea cel mai bogat turneu al începutului de an, după turneul de Grad Slam de la Australian Open. Pentru a ajunge pe tabloul principal, târgovișteanca trebuie să treacă de trei tururi de calificări,unde ar putea întâlni chiar favorita 1, din această fază a competiției.

Turneul de tenis de la Dubai ( 17-22 feb, 2,6 mil. de dolari premii ) debutează cu faza calificărilor, unde se regăsesc nume mari din tenisul feminin actual, având în vedere că pe tabloul principal (de 32 de poziții) se regăsesc mai toate jucătoarele din Top 20. Târgovișteanca Sorana Cîrstea (nr.69 WTA) , a doua cel mai bine clasată dintre românce (după Simona Halep,nr.2 WTA ) a avut parte de o tragere la sorți nu tocmai norocoasă în calificări.

Sorana Cîrstea o va înfrunta în primul tur al calificărilor pe Margarita Gasparian (Rusia, nr.107 WTA) - 15 februarie. În al doilea tur însă, Cîrstea va avea de înfruntat învingătoarea dintre Julia Goerges (Ger. nr. 31 WTA) si Camila Giorgi (Ita. 100 WTA). Goerges este cap de serie nr.1 în calificări. Pe aceiași parte de tablou, ce asigură unul dintre cele șase locuri calificante pe tabloul principal, alături de Cîrstea, se mai află si Carla Suarez Navarro (nr. 55 WTA) . Pentru jucătoarea din Târgoviște se anunță așadar o misiune complicată, în tentativa de accedere pe tabloul principal.

Tot în calificări se mai află o româncă, Ana Bogdan, ce va juca în primul tur cu Barbora Krejcikova (Cze. 110 WTA).

Pe tabloul principal a fost acceptată direct sigur o româncă. Este vorba de Simona Halep ce este și principala favorită a turneului de la Dubai, în absența liderului clasamentului mondial, Ashley Barty.