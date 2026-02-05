VIDEO Fotbal: Dinamo București, victorioasă în deplasare cu Farul (3-2), în Superligă

Dinamo are trei victorii și un egal în ultimele patru etape

Dinamo București a învins-o pe Farul Constanța cu scorul de 3-2 (1-1), miercuri seara, în deplasare, la Ovidiu, într-un meci din etapa a 25-a a Superligii de fotbal.



Dinamo a fost condusă de două ori, dar a reușit să revină de fiecare dată și în final a smuls victoria.



Farul a deschis scorul prin Eduard Radaslavescu (25), din pasa lui Denis Alibec, dar Dinamo a egalat în finalul primei reprize (45), în urma unei faze fixe: Alberto Soro a executat un corner, iar fundașul togolez Kennedy Boateng s-a înălțat mai mult decât portarul Alexandru Buzbuchi și a trimis în poartă cu capul.

Farul a trecut din nou în avantaj prin golul marcat de Ionuț Larie (39 ani), dintr-un penalty acordat cu ajutorul arbitrajului video (71), pentru un fault comis de Nikita Stoinov asupra lui Gustavo Marins. Dinamo a egalat imediat (75), prin același Boateng, care a împins în poartă o minge respinsă de Buzbuchi.



Victoria oaspeților a fost adusă de Alexandru Pop (89), cu un șut din colțul careului mic, după o minge venită de la Daniel Armstrong.



Dinamo a mai avut ocazii bune prin Alexandru Musi (5, 44), Cătălin Cîrjan (46), Mamoudou Karamoko (59, 84).



Gazdele au avut o bară, prin Narek Grigorian (10), iar portarul dinamovist Devis Epassy a respins șuturile lui Alexandru Ișfan (36) și Ionuț Vînă (66).



Dinamo are trei victorii și un egal în ultimele patru etape.



Farul venea după două victorii și un egal.



În tur, scorul a fost egal, 1-1.