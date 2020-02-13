Video| Viorel Moldovan, înainte de meciul cu Voluntari: ''Trebuie să-i ținem departe de noi''

Chindia Târgoviște-FC Voluntari se joacă vineri,14 februarie 2020

''Avem neapărată nevoie de puncte,în meciul cu Voluntari, ca să îi ținem departe de noi'', este declarația cu care Viorel Moldovan a prefațat meciul dintre echipa sa, Chindia Târgoviște, și ilfovenii de la FC Voluntari, din prima ligă de fotbal. Meciul Chindia-Voluntari va avea loc vineri,14 februarie, pe stadionul ''Ilie Oană'' din Ploiești.

În afara unei sincope, într-o partidă restantă cu FCSB, cei de la Voluntari s-au descurcat foarte bine, de la reluarea campionatului, spune Viorel Moldovan, antrenor la Chindia Târgoviște. Moldovan crede ca partida, ce va avea loc vineri, 13 februarie (ora 17.30), la Ploiești, este una între contracandidatele în lupta pentru salvare de la retrogradare, din liga I de fotbal.

Atât Chindia cât si FC Voluntari sunt sigure ca vor evolua în play-out-ul campionatului, iar partida pe care cele doua o vor susține pe ''Ilie Oană'' va fi decisivă, din punctul de vedere al antrenorului celor de la Chindia, pentru poziția cu numărul 12, în campionat, cea care duce la barajul pentru rămânerea în liga I. În tur, târgoviștenii s-au impus cu 1-0.