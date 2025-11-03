Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea ocupând locul 39, pe care se afla şi săptămâna trecută. Cristian are 1324 puncte.

În top 100 de află şi Sorana Cîrsttea – locul 44, cu 1243 puncte (urcare de o poziţie) şi Gabriela Ruse – locul 99, cu 757 de puncte (urcare de o poziţie).

Irina Begu se menţine pe locul 124 (634 puncte).

Anca Todoni a înregistrat o coborâre mare, de 23 de locuri, şi este pe 144, cu 522 puncte.

Toate celelalte jucătoare din România sunt dincolo de top 200 WTA.

Top 10 este neschimbat faţă de săptămâna trecută: 1. Arina Sabalenka – 9870 puncte, 2. Iga Swiatek – 8195, 3. Coco Gauff – 6563, 4. Amanda Anisimova – 5887, 5. Jessica Pegula – 5183, 6. Elena Rîbakina – 4350, 7. Madison Keys – 4335, 8. Jasmine Paolini – 4325, 9. Mirra Andreeva – 4319, 10. Ekaterina Alexandrova – 3375.

La dublu, lider este sportiva cehă Katerina Siniakova, cu 8375 puncte. România are trei jucătoare în top 100: Sorana Cîrstea – locul 57 (1514 puncte), Gabriela Ruse – locul 68 (1227 puncte), Monica Niculescu – locul 97 (832 puncte).

Sursa: Realitatea Sportiva