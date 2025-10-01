Tinerii cu vârste curpinse între 19 şi 26 de ani pot face de miercuri gratuit vaccinul anti-HPV, iar persoanele care au între 26 şi 45 de ani pot achiziţiona serul la jumătate de preţ.

Infecţia cu virusul HPV este responsabilă pentru apariţia a cel puţin cinci tipuri de cancer şi pentru toate îmbolnăvirile de cancer de col uterin.

Aproape 3.400 de femei din România sunt diagnosticate în fiecare an cu cancer de col uterin şi peste 1.800 îşi pierd viaţa din cauza acestei maladii.

Schema de vaccinare diferă în funcție de vârstă, iar medicul de familie este cel care eliberează rețeta și realizează vaccinarea, a explicat medicul ginecolog Mihaela Boț.

Mihaela Boț: Pentru adolescenții cu vârsta între 11 și 14 ani, trebuie să beneficieze de două doze de vaccinare, la zero și la șase luni. Prin urmare, medicul de familie este cel responsabil de eliberarea rețetei. Unul din părinți va trebui să ajungă la farmacie să ridice seringa propriu-zis preumplută și să se reîntoarcă în cabinetul medicului de familie pentru a beneficia copilul de vaccin. Între 15 și 18 ani, tinerii beneficiază, de asemenea, de gratuitate. Schema de vaccinare presupune trei doze, la zero, două și șase luni. Zero este prima doză de vaccin. Pentru articolul de lege care presupune gratuitate și pentru grupul de vârstă 19 – 26 de ani, tot gratuit, tot în cabinetul medicului de familie și tot trei doze, zero, două și șase luni.

Specialiștii atrag atenția că vaccinul protejează atât fetele, cât și băieții împotriva infecției cu virusul HPV, care poate provoca afecțiuni grave, inclusiv cancer.

Virusul se transmite în principal pe cale sexuală, dar și prin contact direct piele pe piele sau prin obiecte contaminate.