Senatorul Titus Corlățean a anunțat, luni, pe Facebook, că își încheie activitatea în Partidul Social Democrat, după 24 de ani de apartenență. El afirmă că proiectul său de „înnoire profundă a PSD” nu mai este posibil.

„Am intrat în această competiție cu convingerea că putem schimba lucrurile, că putem construi o echipă serioasă, profesionistă, capabilă să redea speranța acestui partid. Dar realitatea e alta. PSD a devenit un spațiu dominat de tranzacții, frici și calcule personale”, a scris Corlățean.

Fostul ministru de Externe și al Justiției arată că a întâlnit colegi care i-au împărtășit ideile, dar „prea puțini au fost dispuși să se implice deschis”. Le-a mulțumit lui Robert Cazanciuc și lui Constantin Toma pentru sprijin, menționând că a evitat să expună alți colegi „pentru a evita repercusiuni”.

„Închei acest drum după 24 de ani de loialitate față de partid, cu fruntea sus. Nu regret nimic. România are nevoie de o altă direcție. Și merităm mai mult”, a adăugat senatorul.

Mesajul, publicat la scurt timp după depunerea candidaturilor pentru șefia PSD, marchează practic despărțirea lui Titus Corlățean de formațiunea în care a activat peste două decenii.

