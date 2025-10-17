Volodimir Zelenski se va întâlni, astăzi, în Statele Unite pentru o nouă discuție cu Donald Trump. Președintele Ucrainei are un nou plan pentru a-l bate pe Putin și speră ca americanii să-i dea rachete de rază lungă Tomahawk. Înainte de a-l primi la Casa Albă pe Zelenski, Trump a vorbit două ore la telefon cu Vladimir Putin și a anunțat că sunt progrese semnificative pentru încetarea războiului.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit joi la Washington, unde urmează să se întâlnească vineri cu omologul său american, Donald Trump, potrivit AFP.