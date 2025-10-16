Informația serii vine de peste Ocean. Donald Trump a anunțat pe rețelele sociale că vorbește chiar acum la telefon cu Vladimir Putin. Convorbirea dintre cei doi lideri durează deja de o oră.

Fostul președinte american a transmis că va reveni cu detalii despre deciziile luate împreună cu omologul său rus. Întâlnirea telefonică are loc într-un moment cheie al crizei din Ucraina.

Mâine, la Casa Albă, este așteptat președintele Volodimir Zelenski pentru noi negocieri cu Donald Trump. Vizita are o miză uriașă, mai ales pe fondul intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

Liderul ucrainean a confirmat deja întâlnirea, precizând că tema centrală va fi apărarea aeriană. Zelenski a spus că vrea să propună măsuri clare președintelui american.

Delegația de la Kiev va include premierul Iulia Sviridenko, șeful administrației prezidențiale Andrii Iermak și secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Rustem Umerov. Aceștia se află deja în drum spre Washington.

Pe lângă întrevederea cu Trump, Zelenski are pe agendă și discuții cu firme din industria militară și energetică, dar și cu membri ai Congresului SUA.

„Sunt recunoscător președintelui Trump pentru dialogul nostru și pentru sprijinul său”, a transmis Zelenski pe platforma X.