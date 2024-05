Avem dezvăluiri uluitoare despre modul în care generalul negru acționa alături de băieții deștepți de la CryptoDATA. În exclusivitate pentru emisiunea Culisele Statului Paralel, o victimă a grupului ghidat în secret de Florian Coldea a făcut mărturii șocante despre investiții scoase din filmele cu mafioți și despre planurile de spălare de bani în care urma să fie băgat. Avocatul bărbatului a ajuns astăzi la DNA pentru a depune un nou denunț care vizează mafia lui Coldea.

Denunțător: În anul 2021 am întâlnit un personaj care lucra la Oficiul Național de Jocuri de Noroc. Eu doream să fac un cazino care nu activa pe teritoriul României, activa în alte țări cu licență.

Anca Alexandrescu: Ați dorit să preluați o licență din afara țării?

D: Da, da. Aveau licență de Curacao și cu o firmă în Cipru pentru metode de plată, pentru că legislația externă are alte atribute.

A.A.: Domnul respectiv, l-ați cunoscut prin intermediul unei rude?

D: Da, da. A vărului său.

A.A.: Domnul respectiv v-a propus să intre partener în această afacere, dânsul fiind angajat la Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc.

D: Da. La începutul anului 2023, el m-a monitorizat pe perioada 2021-2022 cum m-am descurcat. În anul 2023 când a a văzut că investiția este pe finalizare, în sensul că se obținuse licență proprie, existau metode de plată pentru țările respective, mi-a făcut propunerea să intre în firmă, cu promisiunea de vânzare-cumpărare pentru 17% din acțiunile firmei și să dezvoltăm pe viitor afacerea. El mi-a spus că nu poate fi el în acte, ci va fi soția lui. În momentul respectiv nu am conștientizat foarte clar lucrurile și, mai mult, nu mi-am dat seama ce urma să mi se întâmple. Ceea ce a urmat să se întâmple era din filmele cu mafioți. Mi s-a prezentat un plan al lor de investiție. Eu urma să fac spălare de bani.

A.A.: Deci ei voiau să transforme, practic, prin afacerea dvs. aceste criptomonede în bani?

D: Da, în bani cash, pentru că cazinoul meu… Se obține foarte greu un cont de cazino online internațional. În primul rând te verifică să vadă dacă ești foarte curat, altfel nu ți-l dau. A durat 6-7 luni să obțin acel cont. Face transferul la jucător din crypto în bani euro.

A.A.: Despre domnul Coldea v-au spus vreodata explicit, in afara de ce v-a spus cel care v-a dus la cei de la CryptoData? Adica v-ati simtit amenintat dupa ce ati depus plangerea la DIICOT? Au incercat in vreun fel sa va preseze? Sa va intrebe de ce ati depus plangerea? Ce ati facut?

D: Mi s-a spus că „Puteai să te îmbogățești foarte mult, ești un căpos, un fraier” și „Dacă erai și tu băiat să îți vezi de treaba ta, ajungeai la un nivel la care nu puteai tu în viața vieților tale să ajungi”. Nivelul însemna să fac spălare de bani și eu să rămân responsabil. Pentru că eu eram responsabil, aici e miza majoră.

„Am depus un denunt impotriva lui Coldea, Dumbrava si Cocoru, inclusiv a lui Maruntis, Toma si avocatilor lor, in sensul ca aratam modul in care au incercat preluarea ostila a unei societati a clientului meu, cu scopul determinat de a spala banii. In aceasta plangere aratam si circuitul banilor, modul in care au fost impartiti, lucrul petrecandu-se la sediul CryptoData in urma cu cateva luni.

Asta s-a intamplat anul trecut, si tot au incercat sa vina, sa faca presiuni, sa-l santajeze, sa-l ameninte sub diferite forme, sa bage interpusi in societate, tocmai ca sa aiba posibilitatea de a spala bani prin aceasta societate, care chiar avea o posibilitate, dar pentru ca al meu client nu voia sa intre in afaceri ilegale, i-a refuzat. Refuzandu-i, au inceput cu presiune si tot felul de amenintari„, a declarat, miercuri, avocatul Doru Giugula.