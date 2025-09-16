Primarul comunei Independența, Gabriel Rădulescu, a decis să facă economii la buget prin reducerea salariilor din administrație. El și-a scăzut propria indemnizație cu 30% și a propus desființarea postului de viceprimar. Cum legea nu permite acest lucru, edilul a redus cu 30% indemnizația viceprimarului și a secretarei.

„O comună cu trei mii de locuitori, în condițiile în care primarul este prezent zilnic în instituție, nu are nevoie de viceprimar. Dimineața îmi coordonează echipa de curățenie, dar coordonează în ceea ce trasez eu”, a declarat Rădulescu.

El a precizat că a tăiat din propria indemnizație aproximativ 2.000 de lei, din cea a viceprimarului circa 2.000 de lei și din salariul secretarei 1.200 de lei. În urma reducerii, viceprimarul Gabriel Tudor rămâne cu un venit de aproximativ 4.500 de lei.

Întrebat dacă este deranjat de decizie, Tudor a răspuns scurt: „Asta cu supărările… Nu vreau să comentez”.

În comună, părerile sunt împărțite: unii apreciază gestul primarului, alții cred că își permite această măsură datorită sprijinului socrului său, fost primar și în prezent om de afaceri prosper.

Rădulescu a recunoscut că succesul său politic i se datorează socrului: „Fără dumnealui nu știu dacă luam 54 de voturi. Am luat 1.054 de voturi pentru că am fost ginerele lui”.

Sursa: Newsinn