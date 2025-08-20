Deputatul AUR Valeriu Munteanu a declarat că protestele anunțate de silvicultori în aceste zile sunt absolut îndreptățite având în vedere că proiectul de reorganizare al Romsilva, în varianta propusă de ministrul USR al mediului, Diana Buzoianu, reprezintă un pericol pentru instituția care administrează peste 65% din fondul forestier național.

„Revendicările silvicultorilor care ies la protest, sunt, în esență, legitime. Atunci când federația SILVA atrage atenția asupra proiectului de reorganizare a Romsilva, pe care îl consideră inoportun și greșit în esență, este imposibil să nu fim atenți. Linia trasată nu este doar una birocratică, ci riscă să pună sub semnul întrebării viitorul instituției care administrează peste 65% din fondul forestier național”, a declarat Valeriu Munteanu.

Riscul privatizării sub masca reformei

Deputatul AUR consideră că modul în care se grăbește această „reformă” trimite un semnal îngrijorător: „sub aparența modernizării, se pregătește, poate, terenul pentru privatizare și/sau concesionare – aceasta fiind ‘religia’ USR, partidul din care face parte ministrul Mediului, doamna Diana Buzoianu”.

Munteanu subliniază că acest proces nu poate fi netransparent și unilateral, ci are nevoie de consultare reală cu cei care îngrijesc efectiv pădurea, specialiști și sindicate.

Critica procesului accelerat

„Expresii precum ‘reformă în stil stahanovist’ s-ar potrivi perfect grabei cu care se procedează: ritm accelerat, fără dialog, în absența oricărei clarități privind impactul pe termen lung”, a declarat deputatul AUR.

El trage un semnal de alarmă asupra pericolului unei abordări care seamănă mai degrabă cu „heirupism reformist”, fără fundament tehnic riguros și social. „Sub masca transparenței, un astfel de proiect poate ascunde privatizarea parțială a Romsilva – entitate strategică a statului român, nu un teren de vânzare pentru interese străine”, a avertizat Munteanu.

Solicitările către ministrul mediului

Deputatul AUR solicită ministrului mediului: o încetare a forțării procesului, până la o dezbatere publică reală, implicarea sindicatelor și a specialiștilor în fiecare etapă a reformei și o clarificare explicită, aceea că reforma nu va conduce, nici măcar indirect, spre privatizarea Romsilva.

Susținerea silvicultorilor

„România are nevoie de o reformă făcută cu responsabilitate, competență și discernământ, nu de un spectacol birocratic fără conținut. Suntem alături de silvicultori, nu din dorința de a destabiliza, ci pentru a conserva pădurile noastre și viitorul profesioniștilor care le apără”, a concluzionat Valeriu Munteanu.

Declarațiile vin în contextul protestelor anunțate de silvicultori împotriva modului în care se desfășoară reforma Romsilva, pe care o consideră precipitată și lipsită de consultare adecvată cu specialiștii din domeniu.